セブン、営業益が過去最高 コンビニ好調、百貨店売却特損も―８月中間決算
2023年10月12日19時57分
セブン＆アイ・ホールディングスが１２日発表した２０２３年８月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期比２．７％増の２４１１億円と、２年連続で過去最高を更新した。好調な国内コンビニエンスストアが業績をけん引。一方、傘下の百貨店「そごう・西武」の売却に伴い１３０３億円の特別損失を計上したことで、純利益は４１．０％減の８０２億円にとどまった。
セブン、営業益が過去最高 コンビニ好調、百貨店売却特損も―８…
2023年10月12日19時57分
セブン＆アイ・ホールディングスが１２日発表した２０２３年８月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期比２．７％増の２４１１億円と、２年連続で過去最高を更新した。好調な国内コンビニエンスストアが業績をけん引。一方、傘下の百貨店「そごう・西武」の売却に伴い１３０３億円の特別損失を計上したことで、純利益は４１．０％減の８０２億円にとどまった。
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