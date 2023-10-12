日本オープンゴルフ・談話
2023年10月12日18時59分
◇フェアウエー重視
堀川未来夢 ラフが長いので、フェアウエーキープを重視した。難しいセッティングは嫌いじゃない。
◇いいスタート
中島啓太 いいスタートが切れた。ラインがしっかり読めていて、パッティングのリズムが良かった。
日本オープンゴルフ・談話
2023年10月12日18時59分
◇フェアウエー重視
堀川未来夢 ラフが長いので、フェアウエーキープを重視した。難しいセッティングは嫌いじゃない。
◇いいスタート
中島啓太 いいスタートが切れた。ラインがしっかり読めていて、パッティングのリズムが良かった。
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