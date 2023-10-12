サッカー日本代表は１３日、新潟市のデンカビッグスワンスタジアムで行われる国際親善試合でカナダ代表と対戦する。キックオフは午後７時３５分。

日本は１２日、試合会場で最終調整した。森保一監督は前日会見に臨み、１１月から始まるワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選も踏まえ「あすの試合ともう１試合（チュニジア戦）で、戦術の幅を広げて個の経験値を上げられるようにしたい」と述べた。４―３―３の布陣で始め、相手に応じて臨機応変に戦いを進める方針。

国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１９位の日本は、同４４位のカナダと昨年のＷ杯カタール大会直前の強化試合で敗れて以来の対戦で、過去２勝１敗。