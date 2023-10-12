【香港時事】香港上場の中国光学レンズ大手・舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー、浙江省餘姚市）が１１日発表した９月の携帯端末向けカメラレンズ出荷量は、前年同月比１６．９％増の１億１１６８万９０００個だった。前月比では３．１％増。

車載レンズは前…