中部電、自治体ＤＸ支援へ ＡＢＥＪＡと業務提携
2023年10月12日17時55分
中部電力とデジタルプラットフォーム事業を手掛けるＡＢＥＪＡは１２日、中部エリアを中心とする自治体や地域向けのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援に関して業務提携したと発表した。
中部電、自治体ＤＸ支援へ ＡＢＥＪＡと業務提携
2023年10月12日17時55分
中部電力とデジタルプラットフォーム事業を手掛けるＡＢＥＪＡは１２日、中部エリアを中心とする自治体や地域向けのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援に関して業務提携したと発表した。
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