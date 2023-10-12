サークルオブライフ引退 競馬
2023年10月12日17時48分
日本中央競馬会は１２日、２０２１年の阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧI）を制したサークルオブライフ（牝４歳、美浦・国枝栄きゅう舎）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。北海道で繁殖馬になる予定。昨秋、右前脚の浅屈腱（くっけん）炎を発症し、長期休養に入っていた。
サークルオブライフ引退 競馬
2023年10月12日17時48分
日本中央競馬会は１２日、２０２１年の阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧI）を制したサークルオブライフ（牝４歳、美浦・国枝栄きゅう舎）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。北海道で繁殖馬になる予定。昨秋、右前脚の浅屈腱（くっけん）炎を発症し、長期休養に入っていた。
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