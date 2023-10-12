【クアラルンプール時事】マレーシア統計局は１２日、８月の流通業売上高（速報値）が前年同月比６．７％増の１４２５億リンギ（約４兆５０５０億円）だったと発表した。増加率は７月の７．２％を下回った。
部門別に見ると、卸売りが６．２％増の６３９億リンギ、小売りが６…
８月の流通業売上高、前年比６．７％増 前月比は２％の伸び…
【クアラルンプール時事】マレーシア統計局は１２日、８月の流通業売上高（速報値）が前年同月比６．７％増の１４２５億リンギ（約４兆５０５０億円）だったと発表した。増加率は７月の７．２％を下回った。
部門別に見ると、卸売りが６．２％増の６３９億リンギ、小売りが６…
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