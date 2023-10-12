円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年10月12日17時17分
【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の持ち直しを背景に円売り・ドル買いが優勢となる中、１ドル＝１４９円台前半で推移した。午前９時現在は１４９円１３～２３銭と、前日午後４時比０４銭の円安・ドル高。
円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年10月12日17時17分
【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の持ち直しを背景に円売り・ドル買いが優勢となる中、１ドル＝１４９円台前半で推移した。午前９時現在は１４９円１３～２３銭と、前日午後４時比０４銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル