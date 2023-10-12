【シンガポール時事】シンガポールの宗教多様性と寛容性は、他の東南アジアや南アジアの国と比べ突出して高いことが明らかになった。米シンクタンクのピュー研究所が６日発表した。
調査は２０２２年のカンボジア、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシア、スリランカ…
宗教多様性と寛容度の高さで突出 米シンクタンク調査―シン…
【シンガポール時事】シンガポールの宗教多様性と寛容性は、他の東南アジアや南アジアの国と比べ突出して高いことが明らかになった。米シンクタンクのピュー研究所が６日発表した。
調査は２０２２年のカンボジア、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシア、スリランカ…
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