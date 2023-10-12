【バンコク時事】丸紅は１２日、タイの投資会社クアッドリガ・プライベート・エクイティと共同で、タイ上場の大手コスメブランド企業カーマートに出資すると発表した。第三者割当増資を引き受け、出資完了後のカーマートに対する出資比率は丸紅１８％、クアッドリガ２％となる。…