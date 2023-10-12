積水ハウスは１２日、ＪＲ大阪駅北側の再開発地区で、超富裕層向けの分譲マンションを売り出すと発表した。最高販売額２５億円で、３００平方メートル超の住戸を販売。「次代の王宮」がテーマの豪華な内装で、一部住戸には部屋前まで愛車で乗り付けられるという専用エレベーターを導入する。