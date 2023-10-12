【クアラルンプール時事】マレーシア統計局は１２日、８月の鉱工業生産指数（ＩＰＩ、速報値）が前年同月比０．３％低下したと発表した。７月の０．７％の上昇から転じた。

８月の指数を部門別に見ると、製造業が０．６％低下し、鉱業は０．１％、電力は１．９％それぞれ上昇…