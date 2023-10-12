１２日の東京株式市場は、米国の金利低下を受けて投資家心理が上向く中、買いが優勢となった。日経平均株価は午後の取引で一時前日比５００円超上昇するなど、大幅に上昇している。

前日の米国では連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言などを受け、追加利上げ観測が後退して金利が低下した。東京市場では金利低下により割高感が薄れる半導体関連株が軒並み大きく値上がりし、日経平均を押し上げている。