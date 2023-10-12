前川が離脱、小島招集 サッカー日本代表
2023年10月12日12時16分
日本サッカー協会は１２日、国際親善試合のカナダ戦（１３日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）とチュニジア戦（１７日、ノエビアスタジアム神戸）に臨む日本代表メンバーのＧＫ前川黛也（神戸）が、けがのため離脱したと発表した。１１日の練習中に手を痛めた。代わりにＧＫ小島亨介（新潟）を招集した。
前川が離脱、小島招集 サッカー日本代表
2023年10月12日12時16分
日本サッカー協会は１２日、国際親善試合のカナダ戦（１３日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）とチュニジア戦（１７日、ノエビアスタジアム神戸）に臨む日本代表メンバーのＧＫ前川黛也（神戸）が、けがのため離脱したと発表した。１１日の練習中に手を痛めた。代わりにＧＫ小島亨介（新潟）を招集した。
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