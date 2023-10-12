円相場、１４９円２５～２６銭 １２日正午現在
2023年10月12日12時07分
１２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４９円２５～２６銭と、前日（１４８円７５～７６銭）に比べ５０銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４９円２５～２６銭 １２日正午現在
2023年10月12日12時07分
１２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４９円２５～２６銭と、前日（１４８円７５～７６銭）に比べ５０銭の円安・ドル高となった。
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