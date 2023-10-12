トヨタ自動車と出光興産は１２日、次世代車載バッテリーとして期待される「全固体電池」の量産化についての協業で合意したと発表した。トヨタは２０２７～２８年に全固体電池を電気自動車（ＥＶ）用として実用化する計画で、中国や米国勢が先行しているＥＶ分野での巻き返しを図る。

トヨタ、韓国ＬＧエナジーから電池調達へ 北米生産のＥＶ向け