【ハノイ時事】ベトナム複合企業ビンファストは１１日、ファム・ニャット・ブオン会長が自ら保有する電気自動車（ＥＶ）用バッテリー会社の株式をグループの自動車会社ビンファストに譲渡すると発表した。ビンファストはバッテリー会社ビンＥＳエナジー・ソリューションズの株式…