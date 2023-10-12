【バンコク時事】タイ政府住宅銀行傘下の不動産情報センターのウィチャイ所長代行は１１日、バンコクと周辺県の第３四半期（７～９月）における新築の低層住宅の価格が建設資材や土地価格、労働賃金の上昇によるコスト高騰に伴って前年同期比で４四半期連続のプラスになったと発…
低層住宅価格、４四半期連続上昇 労賃などコスト高で―首都…
【バンコク時事】タイ政府住宅銀行傘下の不動産情報センターのウィチャイ所長代行は１１日、バンコクと周辺県の第３四半期（７～９月）における新築の低層住宅の価格が建設資材や土地価格、労働賃金の上昇によるコスト高騰に伴って前年同期比で４四半期連続のプラスになったと発…
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