【バンコク時事】タイ政府住宅銀行傘下の不動産情報センターのウィチャイ所長代行は１１日、バンコクと周辺県の第３四半期（７～９月）における新築の低層住宅の価格が建設資材や土地価格、労働賃金の上昇によるコスト高騰に伴って前年同期比で４四半期連続のプラスになったと発…