自民党の萩生田光一政調会長は１２日の政調審議会で、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘を踏まえ、「政府は在留邦人の安全に万全を期してほしい」と求めた。ハマスの攻撃については「一般市民が拉致され人質とされることはいかなる理由でも許されず、蛮行を強く非難したい」と語った。