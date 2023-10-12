【バンコク時事】タイの小売り大手セントラル・リテール・コーポレーション（ＣＲＣ）のステファン・クーム最高経営責任者（ＣＥＯ）は１２日、同社傘下スーパーマーケット「トップス」ブランドの新形態店となる小型スーパー「トップス・デーリー」を展開すると発表した。

Ｃ…