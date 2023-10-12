【バンコク時事】タイ商務省貿易局は１１日、一般特恵関税制度（ＧＳＰ）を利用した１～７月の輸出額が前年同期比８．１％減の２０億１７８６万ドル（約３００８億円）だったと発表した。ＧＳＰ利用率は対象品目の５３．３％。

同局によると、輸出額のうち米国向けが８．７％…