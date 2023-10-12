米原子力空母が釜山入港
2023年10月12日10時34分
【ソウル時事】米原子力空母「ロナルド・レーガン」を中核とする第５空母打撃群が１２日、韓国南東部・釜山に入港した。１６日まで停泊する。
米原子力空母が釜山入港
2023年10月12日10時34分
【ソウル時事】米原子力空母「ロナルド・レーガン」を中核とする第５空母打撃群が１２日、韓国南東部・釜山に入港した。１６日まで停泊する。
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