【シンガポール時事】自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）シンガポール事務所は、料理教室大手ＡＢＣクッキングスタジオと連携し、日本の地方食材の魅力をアピールする料理教室を開催している。期間は１０月９～２７日。日本の各自治体が提供する地元食材を使い、現地の人になじみの…