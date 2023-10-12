【シンガポール時事】シンガポールの公共交通運営会社ＳＢＳトランジットは１０日、スマートフォン向け地図アプリを手がける英国企業ウェイマップとの提携を発表した。ウェイマップのアプリを活用し、視覚障害者向けの公共交通ナビゲーションシステムを導入する。
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視覚障害者向けナビアプリ導入 英企業との提携で―シンガポ…
【シンガポール時事】シンガポールの公共交通運営会社ＳＢＳトランジットは１０日、スマートフォン向け地図アプリを手がける英国企業ウェイマップとの提携を発表した。ウェイマップのアプリを活用し、視覚障害者向けの公共交通ナビゲーションシステムを導入する。
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