ＮＹ円、１４９円台前半
2023年10月12日06時51分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米金融引き締めの長期化観測を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４９円台前半に下落した。午後５時現在は１４９円１２～２２銭と、前日同時刻比４５銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４９円台前半
2023年10月12日06時51分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米金融引き締めの長期化観測を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４９円台前半に下落した。午後５時現在は１４９円１２～２２銭と、前日同時刻比４５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル