【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米金融引き締めの長期化観測を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４９円台前半に下落した。午後５時現在は１４９円１２～２２銭と、前日同時刻比４５銭の円安・ドル高。