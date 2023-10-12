ＮＹ株、４日続伸
2023年10月12日06時29分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を好感した買いが先行し、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比６５．５７ドル高の３万３８０４．８７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９６．８４ポイント高の１万３６５９．６８で引けた。
ＮＹ株、４日続伸
2023年10月12日06時29分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を好感した買いが先行し、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比６５．５７ドル高の３万３８０４．８７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９６．８４ポイント高の１万３６５９．６８で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル