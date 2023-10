米テキサス州オースティン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 余暇と企業旅行の分野でグローバルなプラットフォームを展開する、高成長中の旅行テクノロジー企業および旅行マーケットプレイスであるモンディ・ホールディングス(ナスダック、ティッカーシンボル:MOND)は、旅行者や旅行プランナーとの関係を深め、信頼性のレベルを高めるために、変革をもたらすリブランディングを発表しました。これはモンディの冒険心と、比類ない旅行体験を提供するための技術革新への多大な投資を反映した、モンディの新たな姿と新たな時代を表しています。

Mondee is unveiling a striking new brand identity and website to that reflects the company's adventurous spirit and significant investment in technological innovations to offer unparalleled travel experiences. The visual identity was inspired by a sense of possibility and Mondee's drive to go beyond the ordinary. Warm colors, a playful typeface, and a dynamic and emotive photography style amplify the wonder of travel. A bespoke graphic inspired by travel paths illuminates the options that Mondee provides for its customers. The new Mondee brand voice is clear, spirited, and engaging, ensuring that customers feel they have a partner that anticipates their needs and helps them have fun along the way. A messaging playbook helps every user find delight in Mondee's diverse offering—whether they're an industry veteran who's seen it all or a traveler setting off on their next globetrotting adventure.