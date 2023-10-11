ＮＹ株、続伸
2023年10月11日22時58分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が一服したことを好感した買いに続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２２．２９ドル高の３万３８６１．５９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９４．０１ポイント高の１万３６５６．８５。
ＮＹ株、続伸
2023年10月11日22時58分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が一服したことを好感した買いに続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２２．２９ドル高の３万３８６１．５９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９４．０１ポイント高の１万３６５６．８５。
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ウォール・ストリート・ジャーナル