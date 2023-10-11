ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月11日22時41分
【ニューヨーク時事】１１日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を控えて動意に乏しい中、１ドル＝１４８円台後半で弱含みとなった。午前９時現在は１４８円８５～９５銭と、前日午後５時比１８銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月11日22時41分
【ニューヨーク時事】１１日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を控えて動意に乏しい中、１ドル＝１４８円台後半で弱含みとなった。午前９時現在は１４８円８５～９５銭と、前日午後５時比１８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル