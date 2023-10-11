【サンパウロ時事】ブラジル動物性たんぱく協会（ＡＢＰＡ）は９日、９月の豚肉（生鮮および加工肉）輸出量が前年同月比９．２％増の１１万２２００トンだったと発表した。輸出額は０．２％増の２億４４７０万ドル。
協会のサンチン会長は「中国や香港以外の市場、特にアジア…
９月のブラジル豚肉輸出量、前年比９．２％増 金額は０．２…
【サンパウロ時事】ブラジル動物性たんぱく協会（ＡＢＰＡ）は９日、９月の豚肉（生鮮および加工肉）輸出量が前年同月比９．２％増の１１万２２００トンだったと発表した。輸出額は０．２％増の２億４４７０万ドル。
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