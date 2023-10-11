右翼団体トップら２人逮捕 恐喝未遂容疑―大阪府警など
2023年10月11日20時51分
相談料名目で金銭を脅し取ろうとしたとして、大阪、福岡両府県警は１１日、恐喝未遂容疑で、右翼団体「日本皇民党」トップの漕野通雄（７２）＝大阪市都島区友渕町、ナンバー２の中釡信行（５４）＝高松市屋島西町＝両容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は４月下旬～６月上旬、福岡県の男性会社員（５４）に電話で「２０００万円払え」などと求めた上で勤務先周辺に街宣車を止め、金銭を脅し取ろうとした疑い。
右翼団体トップら２人逮捕 恐喝未遂容疑―大阪府警など
2023年10月11日20時51分
相談料名目で金銭を脅し取ろうとしたとして、大阪、福岡両府県警は１１日、恐喝未遂容疑で、右翼団体「日本皇民党」トップの漕野通雄（７２）＝大阪市都島区友渕町、ナンバー２の中釡信行（５４）＝高松市屋島西町＝両容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は４月下旬～６月上旬、福岡県の男性会社員（５４）に電話で「２０００万円払え」などと求めた上で勤務先周辺に街宣車を止め、金銭を脅し取ろうとした疑い。
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