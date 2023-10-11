【ロンドン時事】１１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨の公表を控えて動きづらく、１ドル＝１４８円台後半での小動きとなった。正午現在は１４８円６６～７６銭と、前日午後４時比１３銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５７円６１～７１銭と、０７銭の円高・ユーロ安。