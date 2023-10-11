日本代表が帰国 ラグビーＷ杯
2023年10月11日20時09分
ラグビーのワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会で１次リーグ敗退に終わった日本代表が１１日、成田空港着の航空機などで帰国した。成田空港では、主将の姫野（トヨタ）やジョセフ・ヘッドコーチが姿を見せると、集まったファンからねぎらいの言葉が飛んだ。
日本は８日の１次リーグＤ組最終戦でアルゼンチンに敗れて同組３位となり、２大会連続の８強入りを逃した。
日本代表が帰国 ラグビーＷ杯
2023年10月11日20時09分
ラグビーのワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会で１次リーグ敗退に終わった日本代表が１１日、成田空港着の航空機などで帰国した。成田空港では、主将の姫野（トヨタ）やジョセフ・ヘッドコーチが姿を見せると、集まったファンからねぎらいの言葉が飛んだ。
日本は８日の１次リーグＤ組最終戦でアルゼンチンに敗れて同組３位となり、２大会連続の８強入りを逃した。
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