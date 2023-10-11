【ソウル時事】韓国の尹錫悦大統領は１１日、訪韓した米上院民主党トップのシューマー院内総務率いる超党派上院議員団と会談し、双方はパレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエルへの無差別攻撃を非難した。韓国大統領府が発表した。



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尹氏と議員団は、事態の早期収束に向けて米韓両国が「建設的な役割」を果たしていくことで一致した。７日の戦闘開始後、尹氏が立場を明らかにするのは今回が初めて。