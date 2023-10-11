自民党外交部会長の藤井比早之衆院議員は１１日、党本部での会合で、ウクライナ侵攻を続けるロシアを訪問した鈴木宗男参院議員＝日本維新の会を離党＝について、「今回の訪問、その発言は明らかにロシアに利用されるものと断じざるを得ない」と批判した。