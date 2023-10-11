日本維新の会の馬場伸幸代表は１１日、東京都内で講演し、岸田文雄首相が年内に衆院解散・総選挙を行うかどうかの判断に、２２日投開票の衆参補欠選挙の結果が「かなり影響を与える」と述べた。「自民党が２勝すれば解散に打って出るかも分からないし、１勝１敗なら悩ましい。２敗すれば遠のく」との分析を示した。

馬場氏は「不意打ちが解散の常とう手段だ」と強調。「（年内解散が）あるある、と言われたらやらない。ないない、という雰囲気の時にやる」と指摘した。