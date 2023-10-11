ＪＩＣＡガザ拠点も損壊 邦人、現地職員は無事―パレスチナ
2023年10月11日18時54分
国際協力機構（ＪＩＣＡ）は１１日、パレスチナ自治区ガザにある事務所が、イスラエル軍の空爆で損壊したと明らかにした。近隣の建物が９日に空爆され、事務所が入る建物も影響を受けたとみられる。日本人職員はガザ地区外におり、現地職員の無事も確認した。
ＪＩＣＡガザ拠点も損壊 邦人、現地職員は無事―パレスチナ
2023年10月11日18時54分
国際協力機構（ＪＩＣＡ）は１１日、パレスチナ自治区ガザにある事務所が、イスラエル軍の空爆で損壊したと明らかにした。近隣の建物が９日に空爆され、事務所が入る建物も影響を受けたとみられる。日本人職員はガザ地区外におり、現地職員の無事も確認した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル