銀行貸し出し、２年連続増 今年度上半期、物価高受け―全銀協
2023年10月11日18時31分
全国銀行協会が１１日発表した預金・貸出金速報によると、全国１１０行の９月末の貸出金残高は５７２兆８４７３億円だった。３月末に比べて７兆１７６７億円（１．３％）のプラスで、上半期としては２年連続の増加となった。物価高を受けて運転資金の需要が高まった。
銀行貸し出し、２年連続増 今年度上半期、物価高受け―全銀協
2023年10月11日18時31分
全国銀行協会が１１日発表した預金・貸出金速報によると、全国１１０行の９月末の貸出金残高は５７２兆８４７３億円だった。３月末に比べて７兆１７６７億円（１．３％）のプラスで、上半期としては２年連続の増加となった。物価高を受けて運転資金の需要が高まった。
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