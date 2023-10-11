超党派の日本イスラエル友好議員連盟（会長・中谷元自民党衆院議員）は１１日、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃や誘拐行為について「無辜（むこ）の一般市民をも標的とする極めて野蛮かつ卑劣なテロ行為で、強く非難する」とする声明を発表した。その上で「この苦難の時にイスラエルの人々との連帯を改めて示す」と表明した。