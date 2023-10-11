【クアラルンプール時事】マレーシア財務省は１１日、１２日から１８日までの燃料小売価格を発表した。ガソリンオクタン価９７（ＲＯＮ９７）は１リットル当たり３．４７リンギ（約１０９円）で前週から据え置く。

ガソリンオクタン価９５（ＲＯＮ９５）も同２．０５リンギ、…