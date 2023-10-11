大阪ガスは１１日、使用済みの電気自動車（ＥＶ）用電池を再利用した蓄電池システム（容量６５０キロワット時）の実証設備を報道陣に公開した。乗用車とフォークリフトの使用済み電池に加え、新品の電池も混合して運用するのが特徴。将来的な使用済み電池の増加を見据え、蓄電池のコスト抑制にもつながる技術の確立を目指す。