【ハノイ時事】情報システム開発などを手掛けるアドソル日進は１１日、高度ＩＴ人材の育成のため、ベトナムのダナン大学との間で産学連携と共同研究に関する協定を結んだと発表した。
アドソル日進は、ベトナム（ハノイ、ダナン、ホーチミン市）を中心に、外国企業などに開発…
アドソル日進、高度ＩＴ人材育成でダナン大と連携 ベトナム
【ハノイ時事】情報システム開発などを手掛けるアドソル日進は１１日、高度ＩＴ人材の育成のため、ベトナムのダナン大学との間で産学連携と共同研究に関する協定を結んだと発表した。
アドソル日進は、ベトナム（ハノイ、ダナン、ホーチミン市）を中心に、外国企業などに開発…
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