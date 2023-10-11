【バンコク時事】タイ政府住宅銀行は１１日、１０日に同行のモバイルアプリケーション経由で実施した不良資産競売で、計８０件、総額８４００万バーツ（約３億４２９０万円）を販売できたと発表した。８０件のうち１１件（総額１１００万バーツ）はバンコク首都圏の不良資産販売…
住宅銀、不良資産競売で８０件販売 総額８４００万バーツ―…
【バンコク時事】タイ政府住宅銀行は１１日、１０日に同行のモバイルアプリケーション経由で実施した不良資産競売で、計８０件、総額８４００万バーツ（約３億４２９０万円）を販売できたと発表した。８０件のうち１１件（総額１１００万バーツ）はバンコク首都圏の不良資産販売…
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