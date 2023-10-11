育成外国人選手を戦力外 プロ野球・巨人
2023年10月11日16時48分
巨人は１１日、ドミニカ共和国出身の育成選手、ホセ・デラクルーズ内野手（１９）と来季の契約を結ばないと発表した。
育成外国人選手を戦力外 プロ野球・巨人
2023年10月11日16時48分
巨人は１１日、ドミニカ共和国出身の育成選手、ホセ・デラクルーズ内野手（１９）と来季の契約を結ばないと発表した。
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