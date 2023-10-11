【バンコク時事】東日本大震災で被害を受けた東日本の食産業の長期的支援を目的に設立された一般社団法人「東の食の会」（東京都品川区）はこのほど、福島県産の水産物「常磐もの」を使った料理を提供するフェアをバンコクの複数店舗で開始した。１５日まで開催する。同県の浪江…