【バンコク時事】ラオスのメコン川に設置されたサイヤブリ水力発電所の事業会社サイヤブリ・パワーは１１日、バーツ建て環境債（グリーンボンド）を発行すると発表した。今月２０～２５日に募集する。調達資金は債務返済などに充てる。

同社のウォラポット社長によると、発行…