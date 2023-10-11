【ハノイ時事】ベトナム国家銀行（ＳＢＶ、中央銀行）が特別公的管理としているサイゴン商業銀行の経営再建に向け、スポンサーとなる投資家探しを進める方向となっている。国会は政府に対して、経営基盤が脆弱（ぜいじゃく）な銀行への監督などに関する決議の実施状況を報告する…