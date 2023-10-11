１８９円高の３万１９３６円５１銭 １１日の平均株価
2023年10月11日15時10分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９３６円５１銭と前日終値比１８９円９８銭高で終わった。出来高は概算で１３億２０００万株。
１８９円高の３万１９３６円５１銭 １１日の平均株価
2023年10月11日15時10分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９３６円５１銭と前日終値比１８９円９８銭高で終わった。出来高は概算で１３億２０００万株。
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