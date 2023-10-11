岩国哲人氏死去 元民主党副代表
2023年10月11日12時28分
岩国 哲人氏（いわくに・てつんど＝元民主党副代表）６日午後６時１５分（現地時間）、米シカゴの病院で死去、８７歳。大阪市出身。葬儀の日程、喪主は未定。
米投資銀行副社長、島根県出雲市長などを経て、１９９６年の衆院選東京６区に新進党から出馬して初当選。その後、民主党副代表などを経て、０９年に引退した。当選４回。
岩国哲人氏死去 元民主党副代表
2023年10月11日12時28分
岩国 哲人氏（いわくに・てつんど＝元民主党副代表）６日午後６時１５分（現地時間）、米シカゴの病院で死去、８７歳。大阪市出身。葬儀の日程、喪主は未定。
米投資銀行副社長、島根県出雲市長などを経て、１９９６年の衆院選東京６区に新進党から出馬して初当選。その後、民主党副代表などを経て、０９年に引退した。当選４回。
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