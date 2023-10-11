円相場、１４８円６１～６２銭 １１日午前９時現在
2023年10月11日09時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４８円６１～６２銭と、前日（１４８円９５～９６銭）に比べ３４銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４８円６１～６２銭 １１日午前９時現在
2023年10月11日09時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４８円６１～６２銭と、前日（１４８円９５～９６銭）に比べ３４銭の円高・ドル安となった。
こんな記事も
経済用語
経済
都市部周辺に重点区域 花粉症対策、スギ伐採―政府(10/11 10:43)
全銀ネット不具合が継続 システム障害、きょう復旧難しく(10/11 10:38)
ＰＳ５に新モデル 小型軽量化、来月１０日発売―ＳＩＥ(10/11 10:22)
ＩＰＥＦ、１１月に成果発表 ＡＰＥＣ首脳会議に合わせ―米通商代表(10/11 10:18)
東証、排出量取引市場を開設 企業、自治体「脱炭素」後押し(10/11 09:54)
円相場、１４８円６１～６２銭 １１日午前９時現在(10/11 09:06)
ＳＯＭＰＯの責任焦点 年内に最終報告(10/11 07:30)
光回線、半数で利用率５０％未満 国補助の過疎地整備事業―検査院(10/11 07:24)
ＮＹ株、３日続伸 長期金利上昇が一服(10/11 06:05)
ロシアに水産物検査方法説明 政府(10/10 23:28)
事業支出削減１０００億円 ２６年度にＡＭ一本化―ＮＨＫ次期計画案(10/10 21:18)
全銀ネット、復旧めど立たず システム障害、１４０万件振り込み影響―ゆうちょもネットバンキング不具合(10/10 20:48)
三菱電機とデンソー、米ＳｉＣ基板メーカーに出資 半導体部材確保へ各７５０億円(10/10 20:16)
「還元」へ政策総動員 岸田首相、経済対策で指示(10/10 20:12)
一律減税、「いかがなものか」 経済対策で―十倉経団連会長(10/10 20:11)
調査委、取引再開「拙速で不適切」 売り上げ優先「顧客目線が欠落」―ビッグモーター不正・ＳＯＭＰＯ中間報告(10/10 19:54)
青森・八甲田の風力発電撤回 地元自治体の理解得られず―ユーラス(10/10 19:41)
使用済み燃料、原発構内に貯蔵 ２６年度以降再処理工場に―関電、福井県に説明(10/10 18:55)
富士通と理研、生成ＡＩ活用した創薬技術開発 たんぱく質の構造変化を予測(10/10 18:43)
１０年連続献金呼び掛け 与党の経済政策を評価―経団連(10/10 18:31)
米ＩＴ大手と意見交換 政府、ＡＩ規制巡り(10/10 18:28)
日産、９月の中国新車販売は２３．９％減 ４カ月連続前年割れ(10/10 17:47)
トヨタ、９月の中国新車販売台数は２．２％増 ４カ月ぶりプラス(10/10 17:45)
ホンダ、９月の中国新車販売８．５％増 ４カ月ぶりプラス(10/10 17:45)
デンソー、車載ソフト開発オーバスを完全子会社化 来年７月１日付(10/10 17:35)
〔決算〕ライフコーポ、８月中間は増収増益 ５類移行で売り上げ好調(10/10 17:20)
鹿児島銀、投資専門子会社を設立へ 事業承継を支援(10/10 17:18)
デジタル発電所、本格運用へ メタバース、ＡＩ活用―ＪＥＲＡ(10/10 17:12)
企業倒産、２年連続増 「ゼロゼロ」返済本格化―今年度上期(10/10 17:11)
円相場、１４８円９５～９６銭 １０日午後５時現在(10/10 17:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES